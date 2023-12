Hvis du skal ud at køre bil denne morgen, så har i hvert fald Nordjyllands Politi en opfordring til dig.

For mindst tre bilister har måttet sande, at der er glat derude.

Hen over natten har den nordjyske politikreds haft flere sager, hvor glat føre formentlig som minimum har været en medvirkende årsag til færdselsuheld.

Det første uheld skete klokken 23.23 på motorvej E45 i sydgående retning ved Hobro, hvor en person endte i et solouheld – heldigvis uden personskade.

Kort efter midnat var der et andet solouheld ved Løkken, hvor en bilist blev kørt til tjek på Hjørring Sygehus.

Og her til morgen – klokken 05.28 – fik politiet en anmeldelse om et solouheld på E45 i sydgående retning syd for afkørsel 30.

Også det uheld skete formentlig på grund af glat føre.

»Der er ikke nogen personskade,« fortæller vagtchef Jesper Sørensen om det seneste af uheldene.

Derfor kan det være en god idé at være lidt ekstra opmærksomhed, hvis du skal ud at køre denne morgen:

»Det vil jeg da opfordre til, at man lige kører efter forholdene,« siger han.

Det er særligt nordjyderne, der kan have risiko for sne- og isglatte veje, fremgår det torsdag morgen af Vejdirektoratets trafikkort.