Hvornår der er åbningsdag for den nye letbane i Odense, det vides endnu ikke.

Men du kan faktisk allerede nu komme på en tur med den omdiskuterede letbane. En virtuel tur.

I en video, som Odense Letbane har delt på deres hjemmeside, er det muligt at komme ind i førerrummet og opleve den rute, som letbanen kommer til at køre, når den engang åbner.

Den virtuelle tur varer tre minutter og starter på Hjallelse Station.

Herefter fortsætter letbanetoget ind mod centrum, hvor man blandt andet kommer forbi Odenses nye hospital og Syddansk Universitet.

Videre kommer toget forbi blandt andet Rosengårdscenteret, Odense Banegård og Idrætsparken, iden turen slutter ved Tarup Centeret i den nordvestlige del af Odense.

Når letbanen på et tidspunkt åbner for passagerer, kan man forvente, at turen tager 42 minutter fra den ene endestation i Hjallelse til den anden i Tarup.

På vejen stopper toget ved 24 stationer.

I den kommende uge skal letbanens entreprenør, Comsa overdrage det forsinkede letbanebyggeri til Keolis, der skal drifte letbanen.

Men her en uge før deadline - den 26. april - mangler Odense Letbane og dets partnere fortsat at få den nødvendige sikkerhedsgodkendelse af letbanebyggeriet.

»Der er en hel del ting, der skal være på plads inden overdragelsen.«

»Blandt andet sikkerhedscertifikatet, som Trafikstyrelsen skal give et thumbs up på,« siger bestyrelsesformanden hos Odense Letbane, Jesper Rasmussen i et interview til B.T.

Efter overdragelsen forventer formanden fire ugers prøvekørsel, inden Odenses borgere kan se frem til åbningen af banen.

Men selvom Jesper Rasmussen er forhåbningsfuld, hvad godkendelsen angår, tør han endnu ikke at lægge sig fast på en åbningsdato.