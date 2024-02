Det er mere end fire år siden forslaget første gang kom på banen.

Men nu klapper fartfælden, hvis du kører for hurtigt over Storebæltsbroen.

Sund & Bælt, der driver og ejer broen, har nemlig nu indført permanent fartkontrol på broen mellem Sjælland og Fyn.

Det oplyser Sund & Bælt til TV 2 ØST.

Det nye system kommer til at registrere køretøjets nummerplade, og dermed måle gennemsnitshastigheden tre forskellige steder på broen.

Overstiger bilisterne den tilladte hastighed, modtager de en bøde via Digital Post.

Man kan dog nøjes med én bøde selvom man kører for stærkt alle tre steder.

Der kommer ikke nogen advarsel i form af en blitz, hvis man kører for stærkt.

Forslaget om automatisk fartkontrol på Storebæltsbroen stammer tilbage fra 2019, hvor den daværende transportminister Benny Engelbrecht (S) ville have kontrollen indført for at stoppe vanvidskørsel på broen.

Sund & Bælt oplyser til TV 2 ØST, at de allerede kan mærke en effekt af den permanente hastighedskontrol.