DSB har besluttet at lukke en station. Nu kræver Transportudvalget på Christiansborg en forklaring.

I midten af januar kom det frem, at der er planer om at lukke S-togsstationen Skovbrynet ved Bagsværd. En beslutning, både borgere, politikere og flere organisationer har kæmpet imod.

Det skriver TV 2 Lorry.

Onsdag har formand for Transportudvalget på Christiansborg Jeppe Bruus (S) indkaldt DSB til møde for at få en forklaring.

DSBs argument er, at lukningen vil betyde en hurtigere rejsetid for pendlere, der benytter S-toget.

Kritikerne mener, at det vil skade området at miste stationen.

»Det er en lille station, men de, der vil opleve en besparelse, er få passagerer på strækningen mellem Skovbrynet og ud til Farum, og derfor mener jeg, at den besparelse er for lille sammenlignet med den gevinst, der vil være ved at lukke Skovbrynet Station,« siger Jeppe Bruus til TV 2 Lorry.

Hos DSB anerkender man bekymringen, men man vil endnu ikke nedlægge forslaget.

Flemming Jensen, der er er administrerende direktør hos DSB, mener, at det er vigtigt med en diskussion, men synes også, at de kritiske stemmer bør se på det positive ved en stationslukning.

Han ønsker at tage en beslutning på et fælles grundlag.

Den 31. januar skal DSB mødes med de involverede kommuner.

Her skal de se på, om der kan være et alternativt løsningsforslag.