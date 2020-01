Det var egentlig meningen, at komforten i de danske statsbaners dobbeltdækkere skulle have et markant løft.

I 2018 meldte DSB ud, at deres dobbeltdækkere skulle have nye sædebetræk, nye nakkepuder, nyt stof til vægbeklædningerne og nye piktogrammer.

Men den forbedring er nu skrinlagt. Det fortæller Politiken.

Og det møder kritik fra passagerne.

I alt havde DSB afsat 250 millioner kroner til renoveringer af togtyperne IC3, IR4 og dobbeltdækkerne.

Nu er dobbeltdækkerne blevet undtaget.

»Desværre er vi nødt til indtil videre at udskyde opgraderingen af dobbeltdækkerne. Forklaringen er, at vi står over for mange investeringer i DSB. Dem er vi nødt til at prioritere. I første omgang har vi trykket på pauseknappen, og så må vi se, hvordan det sidenhen ser ud«, siger Aske Wieth-Knudsen, der er underdirektør i DSB, til Politiken.

Ifølge Politiken kan han ikke forklare, hvor stor en del af de 250 millioner kroner, der var tiltænkt renoveringen af dobbeltdækkerne.

DSB har vurderet, at dobbeltdækkerne stadig er i en stand, der så god, at de kan køre videre uden en opgradering, skriver avisen.

Men det får kritik af flere pendlerforeninger, blandt andet Pendlerklubben Lolland-Falster og Næstved Pendlerklub.

Herfra lyder det til Politiken, at dobbeltdækkertogene er slidte.

Og at DSB's definition af god stand må være anderledes end pendlernes.