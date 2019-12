Sidder du på vej hjem fra juleferie med at halvt sløjt wifi-signal i et tog på tværs af Danmark? Så er der godt nyt fra DSB.

Læser du i stedet denne artikel fra et S-tog i Københavnsområdet, skal du nyde wifi-forbindelsen, så længe den lever.

Fra 1. januar 2020 er det nemlig slut.

Det skriver TV2 Lorry.

Færre og færre benytter sig af wifi i S-togene, og det har DSB nu taget konsekvensen af.

I november loggede kun 1.000 kunder om dagen på wifi i S-togene ud af de 350.000 dagligt rejsende.

I wifi’ens storhedstid i 2013 loggede 15.500 brugere dagligt på i S-togene.

»Langt de fleste af vores kunder benytter i dag deres egne mobile enheder i S-togene. Mange har i dag mobilabonnementer med ubegrænset forbrug og har derfor ikke behov for at logge på andre netværk for at spare data, og samtidig er rigtig mange rejser på S-togsnettet så korte, at det bare er lettest at blive på sin egen mobile enhed,« siger Aske Wieth-Knudsen, der er underdirektør i DSB til TV2 Lorry.

Men så var der jo også den gode nyhed.

DSB vil nemlig bruge pengene på at på at opgradere wifi-systemet i Intercity-, lyn- og regionaltog.

»Det er dem, man kører de lidt længere ture i, og der kan det godt betale sig for folk stadig at logge på wifi,« siger Aske Wieth-Knudsen.

I løbet af 2019 har de bl.a. arbejdet på at sætte master op og lukke hullerne langs banen, så der ikke længere er dårligere wifi, når toget kører igennem tyndt befolkede områder, oplyser DSB på deres hjemmeside.