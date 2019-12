Der sættes punktum for et stykke danmarkshistorie, når Scandlines færge Prinsesse Benedikte lørdag aften klokken 19.15 forlader Puttgarden og sætter kurs mod Rødbyhavn.

Til Scandlines store fortrydelse.

På overgangen vil Prinsesse Benedikte have et DSB-tog om bord - for absolut sidste gang.

Efter 147 år er det definitivt slut med sejlads med tog i dansk farvand.

Fugleflugtslinjen - den faste jernbane- og færgeforbindelse mellem København og Hamborg via Rødby og Puttgarden - blev indviet uder stor festivitas i Rødby i 1963. Nu er det slut med at sejle tog over Østersøen. Foto: Peer Pedersen/Ritzau Scanpix

Det skyldes, at DSB flytter togtrafikken mellem Danmark og Tyskland fra Østersøen til Storebælt.

En beslutning der rammer rederiet Scandlines hårdt.

»Det er en trist beslutning, som DSB har taget i samarbejde med Deutsche Bahn. Nu har der været tog på denne overfart, siden den åbnede i 1963, og det betyder, at vi har transporteret tæt på 40 millioner passagerer. De har fået en pause, nydt udsigten, fået noget at spise, benyttet toiletterne og handlet ombord,« siger Scandlines' pressechef Anette Ustrup Svendsen til TV 2 Øst.

Scandlines, som står for færgedriften mellem Rødbyhavn og Puttgarden, forventer at miste 200.000 passagerer om året som konsekvens af, at toget ikke længere skal med på overfarten.

Den danske kong Frederik IX i selskab med den tyske forbundspræsident Heinrich Lübke under indvielsen af Fugleflugtslinjen. Foto: PEDERSEN PEER

DSB har truffet beslutningen, fordi der skal gennemføres omfattende sporarbejder på Sydsjælland, Lolland-Falster de næste ti år frem mod åbningen af den faste Femern Bælt-forbindelse.

I videoen herover kan du se, hvordan Femern-tunnellen skal bygges.

De store sporarbejder skyldes, at jernbanenettet på både dansk og tysk side skal elektrificeres.

Femern-forbindelsen forventes at være klar til åbning i 2028. Når den 18 kilometer lange tunnel er færdig, vil turen fra Danmark til Tyskland tage 10 minutter i bil og syv minutter i tog.

Foto: PEDERSEN PEER

Til sammenligning tager færgeoverfarten omkring to timer.

Det første tog blev sejlet over den såkaldte Fugleflugtslinje fra Rødbyhavn til Puttgarden i 1963.

Den første jernbanefærge i Danmark var H/F Lillebælt, som i 1872 blev indsat på ruten mellem Fredericia og Strib.

147 år senere er det slut med jernbanefærger i Danmark.