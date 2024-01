Mange danskere har planer om at tage turen til hovedstaden på søndag, når kronprins Frederik overtager tronen efter sin mor.

DSB har mærket en overvældende interesse for rejser på dagene omkring tronskiftet.

Derfor har DSB besluttet at sætte længere tog i for at imødekomme den stigende efterspørgsel på billetter.

Det skriver TV 2 Øst.

Det er regionaltogene på Sjælland, der får flere vogne.

Det samme gør afgange fra Jylland og Fyn til København søndag formiddag.

»Det her minder på mange måder om juletrafikken, hvor vi også flytter mange på tværs af landsdelene. Forskellen er bare, at til jul er ud- og hjemrejsetrafik fordelt over flere dage. På søndag sker det hele på én dag,« siger kommunikationschef Tony Bispeskov til tv-stationen.

Orange-billetterne er for længst udsolgt, men der er stadig Standard-billetter tilbage, skriver TV 2 Øst.

