Et DSB-passagertog med kurs mod Sjælland påkørte fredag eftermiddag omkring klokken 14.15 en metalplade i tunnelen under Storebælt.

»Der lød et brag og en skærende lyd af metal mod metal. Der kom gnister op fra hjulene, og lokoføreren bremsede helt op,« fortæller John Harmsen, der sad og arbejdede ved sin computer i toget.

Toget holdt derpå stille. Over højtaleranlægget i toget blev John Harmsen og de øvrige passagerer informeret om påkørslen.

»Så går der nogle minutter mere. Så kommer der en billetkontrollør ind i vores vogn og fortæller, at lokoføreren mener, at det måske er en cykel eller noget tabt stål, toget har påkørt,« siger John Harmsen.

»Jeg kan se, at nogle af mine medpassagerer er meget stille oven på den store ulykke i januar,« siger han med henvisning til ulykken den 2. januar i år, hvor en trailer på et DB Cargo-godstog rev sig løs og fløj ind i et modkørende DSB-passagertog.

Otte blev dræbt og 16 kvæstet.

DSB bekræfter lørdag over for B.T., at passagertoget påkørte ‘en metalplade’ under Storebælt, og at DSB ‘så hurtigt som muligt efter hændelsen’ underrettede Havarikommissionen om påkørslen.

DSBs pressevagt har ikke oplysninger om, hvor stor metalpladen var.

Arkivfoto: Tunellen under Storebælt. Foto: SØREN STEFFEN Vis mere Arkivfoto: Tunellen under Storebælt. Foto: SØREN STEFFEN

»Pladen forårsagede kosmetisk skade på toget, som efter et kort ophold blev kørt til eftersyn på værksted,« oplyser pressevagten.

DB Cargo kørte på strækningen før påkørslen af metalpladen. Men det er uklart, om metalpladen er faldet fra en vogn fra et DB Cargo-godstog.

Kommunikationschef i DB Cargo Scandinavia, Jan Wildau, siger:

»Det er ikke ualmindeligt, at der ligger ting i sporet. Vi ved aktuelt ikke, om genstanden stammer fra vores tog eller et andet tog.«

Han tilføjer, at DB Cargo er i dialog med de relevante parter om hændelsen, herunder med BaneDanmark og Havarikommissionen.

Jan Wildau har set et foto af det sammenkrøllede stykke metal.

»Jeg vil løseligt vurdere, at det er 3-4 millimeter tykt og kunne veje 10-20 kg. Men jeg ved det ikke,« siger han og tilføjer:

»Der er ikke noget, der tyder på, at der har været noget farligt i den forbindelse. Der er ikke tale om en stor stålplade, men om et letbøjeligt, tyndt stykke metal.«

BaneDanmarks pressevagt bekræfter over for B.T. de faktuelle omstændigheder omkring påkørslen og oplyser, at BaneDanmark er i dialog med Havarikommissionen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Havarikommissionen, der henviser til, at kommissionen kan kontaktes mandag.

John Harmsen ser frem til, at sagen bliver opklaret:

»Det må jo ikke ske, at en metalplade falder af et godstog, hvis det altså er det, der er sket.«