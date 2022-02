Skal du med toget fredag eftermiddag, skal du holde øje med forsinkelser og aflysninger hos DSB.

I hvert fald hvis du skal med mellem Ringsted, Roskilde og København H.

»Et strømsvigt betyder, at vi ikke kan køre alle vores tog til og fra København H, da signalerne er berørt både på Valby og Ny Ellebjerg stationer,« skriver DSB på Twitter.

Mere konkret betyder det, at der mellem Næstved og København H kun kører tog én gang i timen. Og skal man til Helsingør, skal man skifte på København H.

Derudover kører toget mellem Kalundborg og København H ligeledes én gang i timen. Her standser toget ved alle stationer inklusiv Hedehusene og Trekroner.

I skrivende stund lyder meldingen, at der forventes yderligere forsinkelser og aflysninger frem til omkring klokken 14.00.

»Vi knokler på at løse problemet, men på nuværende tidspunkt kan der ikke gives en prognose for, hvornår det er tilbage ved normalen,« oplyser Banedanmarks pressevagt til B.T.

Der opfordres til, at man holder sig opdateret under 'ændringer i trafikken'. DSB skriver desuden, at de arbejder på at opdatere Rejseplanen.

B.T. følger sagen.