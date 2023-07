DSB oplever i øjeblikket fejl på alle infoskærme på landets S-togstationer.

Det skyldes en teknisk systemfejl på Banedanmark og DSBs fælles systemer, oplyser DSB til B.T.

Problemet påvirker også Rejseplanen, som får data samme sted fra som infoskærmene.

»Rejseplanen viser lige nu driftsforstyrrelser, der ikke er der. Togene kører rettidigt,« siger en pressevagt fra DSB og tilføjer, at man kan finde yderligere driftsinformation på DSBs hjemmeside.

Eventuelle fremtidige driftsfejl vil heller ikke fremgå af Rejseplanen, mens nedbruddet står på. Også her henviser pressevagten til, at man kigger på DSBs hjemmeside.

DSB kan ikke oplyse, hvornår selskabet regner med at have udbedret fejlen – kun at man arbejder på det.