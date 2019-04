Banedanmark bruger påsken til at tage hul på tredje fase af sporarbejdet ved Ringsted.

Og lige i dette tilfælde er den tredje fase altså den værste, hvis du skal med toget over Storebælt. Der kører nemlig ingen tog mellem Nyborg og Roskilde hele påsken.

Det giver omkring en times ekstra rejsetid for passagerne, som i stedet skal med togbus over bæltet.

Når påsken er valgt til sporarbejdet skyldes det, at der er færre rejsende.

Tirsdag den 23. april kører der atter tog på strækningen.

Sporarbejdet er først helt afsluttet den 12. juni.

Ifølge DSB vil de rejsende til den tid opleve hurtigere tog.

Det skyldes, at når sporarbejdet nær Ringsted er overstået, behøver togene mellem Næstved og København ikke at køre en omvej via Køge.