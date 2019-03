DSB-ansatte truer med at nedlægge arbejde mandag

Konflikten mellem DSB og de ansatte ser ud til at røre på sig igen. Det risikerer at påvirke togdrift mandag.

Uenigheder mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund ser ud til igen at påvirke togtrafikken i landet på mandag.

Flere af de ansatte truer nemlig med at strejke, skriver Ekstra Bladet, som henviser til en pressemeddelelse fra de ansatte.

De ansatte skriver, at medarbejderne i DSB må meddele offentligheden, at arbejdet nedlægges mandag 1. april fra klokken 04.00 til 15.00.

- DSB har valgt at opsige samtlige tillidsmænds erhverv fra denne dato. Der vil altså ingen tillidsmænd være i hele DSB fra 1. april, står der.

Avisen skriver, at konflikten mellem DSB og de ansatte har ulmet et stykke tid, og at en strejke har været på tale igennem længere tid, hvis systemet med tillidsmændene blev udfordret.

I en pressemeddelelse bekræfter Dansk Jernbaneforbund, at der ikke længere er tillidsfolk i DSB fra mandag 1. april.

- Og nej, det er ikke en aprilsnar, forsikrer forbundet.

Men DSB er klar til at gå i retten, såfremt de ansatte vælger at nedlægge arbejdet, påpeger Poul Gemzøe-Enemark, der er underdirektør i DSB.

- Vi har allerede orienteret Dansk Industri og Dansk Arbejdsgiverforening, at der vil være tale om en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, siger han til Ekstra Bladet.

- Og jeg vil sende et brev til Dansk Jernbaneforbund, hvor jeg i klare vendinger fortæller, at jeg forventer, at de beder folk om at lade være med at nedlægge arbejdet. Hvis det sker, er det så ufint, som det kan være, siger han.

Han bestrider, at der ikke er plads til tillidsfolk i DSB. Overfor avisen fortæller han, at parterne er blevet enige om, at 41 tillidsfolk ville være passende.

/ritzau/