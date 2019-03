De ansatte i DSB truer med at strejke på mandag.

Det skriver Ekstra Bladet, som henviser til en pressemeddelelse fra de ansatte.

De ansatte skriver i følge mediet, at medarbejderne i DSB må meddele offentligheden, at arbejdet nedlægges mandag 1. april fra klokken 04.00 til 15.00.

'DSB har valgt at opsige samtlige tillidsmænds erhverv fra denne dato. Der vil altså ingen tillidsmænd være i hele DSB fra 1. april', skriver de ansatte.

Men formanden for Dansk Jernbaneforbund, Henrik Horup, oplyser, at forbundet ikke har noget at gøre med denne beslutning. Forbundet ved heller ikke, hvem der har sendt det ud.

»Vi ved ikke, hvem det er, men det må være de ansatte selv. Hvis de ansatte vælger at gøre det, er det ulovligt - for det er overenskomststridigt, og det vil forbundet tage afstand fra,« siger Henrik Horup til B.T.

B.T. har forsøgt at få truslen om strejke bekræftet fra DSB fredag aften. DSB har ikke modtaget henvendelse om, at dens ansatte skulle strejke.

Ekstra Bladet skriver, at konflikten mellem DSB og de ansatte har ulmet et stykke tid, og at en strejke har været på tale igennem længere tid, hvis systemet med tillidsmændene blev udfordret.

Efter forhandlingsstridigheder bekræfter Dansk Jernbaneforbund, at der ikke længere er tillidsrepræsentanter i DSB fra mandag 1. april. Det er blandt andet det, medarbejderne reagerer på, mener Henrik Horup:

»Strejken er en voldsom trussel, det vil jeg anerkende. At den kommer i dag skyldes, at medarbejdernes nærmeste sikkerhed i forhold til deres arbejdsforhold - tillidsrepræsentanterne - er væk.«

DSB er klar til at gå i retten, såfremt de ansatte vælger at nedlægge arbejdet, påpeger underdirektør i DSB, Poul Gemzøe-Enemark, overfor Ekstra Bladet.

Han har orienteret Dansk Industri og Dansk Arbejdsgiverforening om, at der i så fald vil være tale om en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse.

- Og jeg vil sende et brev til Dansk Jernbaneforbund, hvor jeg i klare vendinger fortæller, at jeg forventer, at de beder folk om at lade være med at nedlægge arbejdet. Hvis det sker, er det så ufint, som det kan være, siger han til Ekstra Bladet.

Det er Henrik Horup fra Dansk Jernbaneforbund helt klar over, hvorfor han understreger overfor B.T., at det ikke er Dansk Jernbaneforbund, der hverken har opfordret eller stået bag en eventuel strejke mandag.