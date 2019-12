Det var jo bare for sjov.

Men konsekvenserne var alt andet end sjove, da en 15-årig dreng forsøgte at være morsom.

Morsomheden førte nemlig til et trafikuheld 1. september ved Hillerødmotorvejens forlængelse ved Hillerødvej i Hillerød, da en familie bestående af mor, far og søn var på køretur.

Drengen, som var for retten 7 november, slap for fængselsstraf, da retten mente, at han ikke havde til intention at forvolde fare for andre.

Her ses bilen med den anden familie, som endte i grøften.

Til gengæld mente man, at drengen kunne betragtes som fører af bilen, i og med at han havde hånden på rettet. Han blev derfor kendt skyldig i at køre bil uden kørekort.

Drengen fik en bøde på 4.000 kroner, og selvom han ikke ejer et kørekort, så blev han idømt en betinget frakendelse af kørekortet i tre år.

Uheldet skete, da drengen for sjov spørger sin mor, om »han skal hjælpe med at køre bilen?«.

Pludselig griber han fat i rattet, og det fører til, at moderen mister koncentrationen. Da drengen giver slip på rattet, var bilen allerede begyndt at slingre.

Moderen forsøgte at rette bilen op, men det lykkedes ikke i tide.

Familien rammer over i en modkørende bil, som en kvinde kører i sammen med sin mand og sit barn.

Ifølge domsbogen sker der skade på begge biler, men alle passagererne slap uskadt fra ulykken.

I retten i Hillerød forsikrede både mor og søn, at der var god stemning i bilen. Drengens handling var kun ment i sjov.