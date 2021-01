Det er glat mange steder i landet torsdag morgen.

Ifølge Vejdirektoratet er der risiko for sne- og isglatte veje i en stor del af Jylland, på det meste af Fyn og i Odsherred på Sjælland.

I det jyske er gælder varslet for hele Nordjylland, Thy, Midtjylland, en stor del af det østjyske og i Trekantsområdet.

Politiet i Midt- og Vestsjælland advarer også bilisterne om, at vejene kan være glatte.

Det er glat i hele kredsen og der saltes pt. Kør forsigtigt hvis du skal ud og køre til morgen. — Midt-Vestsj. Politi (@MVSJPoliti) January 28, 2021

»Det er glat i hele kredsen, og der saltes pt. Kør forsigtigt hvis du skal ud og køre til morgen,« skriver vagtchefen i de tidlige morgentimer.

Onsdag aften advarede DMI også om, at vejene kan være usædvanlig glatte både natten til torsdag og torsdag morgen.

»Man skal køre virkelig forsigtigt torsdag morgen. Skal man ud at køre i nat, skal man også være ekstremt forsigtig, for der kan ikke være saltet alle steder, og det bliver virkelig glat,« sagde vagthavende meteorolog Mette Wagner til mediet Newsbreak.dk onsdag aften.

Tidligt torsdag morgen bekræfter hun over for B.T., at det stadig er situationen mange steder i landet.

»Der kan både være rimglatte veje, sneglatte veje og isglatte veje mange steder, så det er lidt af hvert. Derfor har de også været ude med den store saltbøsse i løbet af natten. Jeg ved, de har haft travlt,« siger hun med henvisning til saltsprederne rundt omkring i landet.

Hun opfordrer dog til, at bilisterne er opmærksomme og eventuelt orienterer sig via Trafikinfo.

B.T. følger vejr- og trafiksituationen hele morgenen.