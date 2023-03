Lyt til artiklen

Der er al mulig grund til at køre forsigtigt tirsdag morgen.

Tågen ligger nemlig tæt i store dele af Danmark i de tidlige morgentimer.

DMI varsler om risiko for 'tæt tåge eller rimtåge' frem til klokken otte.

Det betyder, at sigtbarheden mange steder er under 100 meter.

»Det er tåget mange steder her til morgen, så vi advarer om, at der er risiko for tæt tåge rigtig mange steder,« lyder det fra vagthavende meteorolog hos DMI, Henning Gisselø og fortsætter:

»Det bliver ved nogle timer endnu, inden tågen efterhånden løfter sig.«

Der er også risiko for pletvis rimglatte veje i morgentimerne, advarer DMI.