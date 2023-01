Lyt til artiklen

Det er både koldt og tåget lørdag morgen.

Og det får DMI til at advarer de danskere, der skal ud på vejene fra morgenstunden.

»Der er rimtåge flere steder i landet, især på Sjælland, men også på Lolland-Falster, på Fyn og nogle steder i Jylland,« fortæller DMIs vagthavende meteorolog Trine Pedersen.

Her kort efter klokken 6 lørdag morgen viser termometrene rundt om i landet mellem to og tre minusgrader – og kombinationen af frost og rimtåge kan spille trafikanterne et puds.

»Der er pletvis rimglatte veje over hele landet,« siger Trine Pedersen.

Hun opfordrer derfor trafikanterne til at køre efter forholdene.

Vejdirektoratet oplyser på sit vejkort, at der er 'glat på udsatte steder' over størstedelen af landet.

Der er blevet saltet i løbet af natten.