Kør forsigtigt torsdag morgen, når du begiver dig afsted mod jobbet.

Der er nemlig risiko for glatte veje over store dele af landet.

DMI advarer torsdag morgen om, at der over det meste er Danmark er grund til at være ekstra opmærksom i trafikken.

»Solen skinnede mange steder i går (onsdag, red.), og sneen smeltede. Det smeltevand kan være blevet til is i løbet af natten, så vi kan ikke udelukke, at vejene er glatte i store dele af landet,« siger vagthavende meteorolog hos DMI, Mette Zhang torsdag morgen.

Efter en klar og kold nat med temperaturer ned mellem frysepunktet og 10 graders frost er der endnu engang risiko for glatte veje her til morgen. Skal du afsted i bil eller på cykel, kan du orientere dig om vejenes og cykelstiernes tilstand her: https://t.co/KqFcFnvikr — DMI (@dmidk) March 9, 2023

Hun tilføjer, at de steder, hvor der stadig ligger sne, stadig kan have risiko for sneglatte veje.

Natten har nemlig været bidende kold med helt ned til 10 minusgrader nogle steder.

Vejdirektoratets trafikkort viser torsdag morgen, at det særligt er i det nordligste Jylland, Østjylland, Syd-Vestjylland, Trekantsområdet, omkring Odense, det sydlige Lolland, Vest- og Nordsjælland.

Og der er god grund til at lytte til advarslerne.

Onsdag morgen var snevejret og deraf følgende vanskelige trafikforhold skyld i mange mindre uheld i morgentrafikken.