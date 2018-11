Det kan blive vanskeligt at komme på arbejde til tiden i dag, for de mange der pendler til, fra og omkring Københavns området mandag morgen. Den kollektive morgentrafik rammes af, at lokomotivførere i S-togene går til fagligt møde klokken 07.00, i forbindelse med de igangværende overenskomstforhandlinger. Københavns Hovedbanegård, mandag den 5. November, 2018. Foto: Uffe Weng