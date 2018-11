De er Europas største lavprisselskab. Og de er billige. Men nu får priserne i Ryanair et pænt nøk opad. Og det har fået deres kunder i ikke mindst England op i det røde felt.

»I tager røven på os,« som en pænt sur passager udtrykte det på de sociale medier, mens en anden kaldte selskabet for 'en joke'.

1. november var nemlig dagen, hvor Ryanair introducerede deres nye pengemaskine.

Ifølge deres nye regler, er det nu slut med at tage ekstra håndbaggage med i flyet. Med mindre du betaler penge for det også. Mellem 50 og 75 kroner.

Det er stadig tilladt at have en lille håndtaske med, hvis den kan ligge under sædet. Men har du mere end det, er det at betale ved kasse ét.

Frem til 1. november var det tilladt at medbringe op til 10 kg håndbagage gratis. Dog med den lille krog, at såfremt man ikke havde tilkøbt 'priority-boarding', kunne man risikere, at der ikke var plads til ens kabinekuffert i selve kabinen, og at den ville ende op i lastrummet. Gratis.

Men nu skal man investere i 'priorty boarding' for at få de små kabinekufferter med i lastrummet. Og vejer kufferten mere end 10 kg, lander prisen på omkring 170 kroner.

Men ikke alene betyder de nye regler flere penge op af lommen. De betyder også alenlange køer ved tjek-ind skrankerne, som ingen nu slipper udenom.

Og det gav ifølge engelske The Sun ramaskrig blandt vrede passagerer, ifølge hvem, Ryanair overhovedet ikke var gearet til deres egen nye virkelighed.

'Får man ikke på fornemmelsen, at Ryanair slet ikke er interesseret i passagerer?' kommenterede én på twitter.

Da Ryanair i sommer annoncerede de nye regler, gav aktieanalysechef i Sydbank, Jacob Pedersen - som har beskæftiget sig indgående med flybranchen - da også til B.T. udtryk for, at meldingen var overraskende og på ingen måde stemte overens med selskabets nye forbedringsprogram.

Skal man nævne en enkelt positiv nyhed ved de nye regler, er det, at det stykke håndbagage, man må have gratis med, er blevet en smule større.