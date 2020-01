Du sætter nøglen i tændingen, drejer den og trykker højre fod på speederen.

Men der sker ingenting.

En lidt forkølet snurren fra motoren er eneste svar, når du forsøger at starte bilen.

Det scenarie vil mange danskere desværre opleve torsdag morgen, når de skal afsted på årets første arbejdsdag.

Mange bilister får efter al sandsynlighed problemer med at starte deres bil i morgen, når hverdagen melder sig igen efter jul og nytår. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Mange bilister får efter al sandsynlighed problemer med at starte deres bil i morgen, når hverdagen melder sig igen efter jul og nytår. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen

Sådan lyder det fra Falck, som forbereder sig på en af årets - for dem - travleste dage.

Den første hverdag efter nytår har mange bilister nemlig erfaringsmæssigt store problemer med at få startet bilen, når de skal afsted på job.

Og det selv om der hverken er udsigt til hård frost eller sne torsdag morgen.

I en pressemeddelelse fra Falck fremgår det, at redningskoncernen sidste år på årets første hverdag oplevede en stigning i aktiviteten på 50 procent i forhold til en normal dag.

(Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen

»Folk bliver som regel overraskede, når jeg fortæller, hvor vanvittig travlt, det normalt er lige efter nytår. Det er jo ikke fordi, der er flere biler på vejene end normalt,« siger driftchef hos Falck, Gert Elgaard Larsen.

Han forklarer, at startproblemerne typisk opstår, fordi mange biler har stået urørt hen over julen og mellem jul og nytår.

I de familier, hvor der er to biler, har mor og far måske primært brugt den ene i løbet af ferien.

Endelig er der mange erhvervsbiler, der ikke har været i brug, og derfor får svært ved at starte.

(Arkivfoto) Foto: Martin Sylvest Andersen Vis mere (Arkivfoto) Foto: Martin Sylvest Andersen

Men faktisk kan man selv gøre noget for at undgå at få problemer, når hverdagen kalder igen.

»Mit bedste råd er, at man prøver at holde bilen i gang hen over julen. Tag ud og kør en tur en dag eller to, før du faktisk skal bruge bilen, så du ikke bliver overrasket, når du står der om morgenen og er på vej på arbejde,« siger Gert Elgaard Larsen.

Heldigvis er der ikke udsigt til sne og kraftig frost, men de år, hvor det er tilfældet, bliver problemerne for bilisterne endnu større.

»Hvis vejret driller, så bliver der endnu mere travlt, så jeg håber, det nye år starter med mildt vejr. Men vi holder naturligvis øje med vejrudsigterne for at se, om prognoserne skulle ændre sig,« siger Gert Elgaard Larsen.