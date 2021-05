Den kommende måned vil det i hverdagene ikke være muligt at tage med metroen på de gamle linjer i hovedstadsområdet i tidsrummet fra klokken 22 til 05.

Årsagen er, at man har indkøbt otte nye tog, som skal testkøres.

Det skriver TV 2 Lorry.

Hvis du plejer at bruge metrolinjerne M1 og M2 i det tidsrum, skal du derfor finde alternative transportmidler.

Som en hjælp bliver der dog indsat metrobusser.

I en pressemeddelelse fortæller direktøren i Metroselskabet, Rebekka Nymark, at de nuværende tog på linjerne snart er 20 år gamle:

»Derfor gennemfører vi en række store investeringer i metroen – både for at vedligeholde den og for at skabe bedre plads. Vedligeholdelsesarbejdet og testkørslerne er planlagt, så vores passagerer generes mindst muligt. Derfor foregår aktiviteterne om aftenen og natten,« forklarer hun ifølge TV 2 Lorry.

Før de nye tog kan tages i brug, skal de igennem omkring 500 tests. Man regner med, at de vil kunne sættes i drift fra ved årsskiftet.