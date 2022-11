Lyt til artiklen

Man skal have pakket godt med tålmodighed i kufferten, hvis man søndag skal flyve fra Bornholm til København.

Flyet til København, der skulle lette klokken 9.25, er indtil videre forsinket til klokken 14.05, mens afgangen klokken 12.30 nu har forventet afgang klokken 16.15.

Det fremgår af Bornholms Lufthavns hjemmeside.

Også flere af søndagens ankomster fra København er forsinket i flere timer.

De massive forsinkelser skyldes ifølge direktør i flyselskabet DAT, Jesper Rungholm, en defekt på navigationsudstyr på et af selskabets fly.

»Der sidder en computer i flyet, der holder styr på, om det flyver op eller ned, en såkaldt AHRS. Det er den, der er gået ned, på det fly, der holder derude (på landingsbanen i Bornholms Lufthavn, red.),« siger han til TV 2 Bornholm.

DAT er ved at sende et reservefly til Bornholm.

Med om bord er også en mekaniker, der skal reparere det defekte navigationsudstyr.

Jesper Rugholm tør ikke spå om, hvilken indflydelse defekten har på søndagens øvrige afgange, men han forsikrer, at DAT gør, hvad der er muligt for at få folk af sted så hurtigt som muligt.