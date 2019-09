4503.

Så mange dages arbejde med boringer, byggerod, sporlægning og massiv koordinering fik sin afslutning søndag i København.

Her åbnede Cityringen med 17 nye stationer rundt omkring i hovedstadsområdet. Det blev markeret på Rådhuspladsen og på Frederiksberg med taler, musik og underholdning.

B.T. var til stede ved begge fester, og her kunne det konstateres, at Cityringen var en åbning, som rigtig mange danskere ville være med til at fejre med flag, balloner og godt humør.

Majbritt Skytte.

Én af dem, som var mødt op til fejringen, var Majbritt Skytte. For hende var Cityringens åbning en stor festdag, som, hun mener, symboliserer et mere moderne København.

»Jeg opfatter det lidt som en milepæl for fremtiden i København. I mange andre storbyer er der langt mere trafik under jorden, og dér synes jeg, at vi i København er lidt bagud,« sagde hun til B.T. og fortsatte:

»Derfor synes jeg, at det er rigtig godt for infrastrukturen, at vi får flyttet mere af den kollektive under jorden, så der kommer mindre trafik over jorden. Jeg tror, at det vil skabe noget mere plads og ikke fylde så meget,« forklarede Majbritt Skytte, som også selv kunne forestille sig at køre mindre bil i fremtiden, fordi 'alt er tættere på hinanden' med Cityringens indvielse.

Mens folk ventede i skiftende regn og solskinsvejr i København, mødte B.T. også Jørgen Vilmer på Frederiksberg.

Jørgen havde selv et kameraudstyr med, så han kunne forevige Cityringens åbning.

Lidt af en togelsker, hvis han selv skal sige det. Han var også med ved åbningen af Vanløse Metrostation tilbage i 2007, og af denne årsag ville han ikke gå glip af Cityringens åbning.

»Sådan en dag kommer aldrig igen. Derfor handler det om at nyde den,« sagde en storsmilende Jørgen Vilmer.

»Det er meget spændende at se, hvordan hele byggeriet er blevet. Jeg har også selv fulgt med i årerne, så det er sjovt at se.«

Da regnen havde lagt sig, og tørvejret tog over, passerede klokken så småt de 15. Det betød, at Cityringen af Dronningen blev erklæret åben for passagerer på stationerne Frederiksberg Station og Rådhuspladsen Station. Her var det da også en masse begejstrede borgere, man kunne møde i de to metrotog.

Dronning Margrethe tager en tur i den nye metrolinje Cityringen sammen med statsminister Mette Frederiksen, overborgmester Frank Jensen, Frederiksbergs borgmester Simon Aggesen, Jørgen Neergaard Larsen, bestyrelsesformand for Metroselskabet, og transportminister Benny Engelbrecht ved åbningen af den nye metro i København, søndag den 29. september 2019.

Mange passagerer havde nemlig ikke de store ærinder. Sådan så det i hvert fald ikke ud. Folk virkede rolige, spændte og nysgerrige. Det så ud, som de blot ville se Cityringen, de nybyggede stationer og hvad, de havde at byde på.

»Det er rigtig sjovt. Og det sjoveste var, at vi kom fra Rådhuspladsen og hoppede af ved Gammel Strand, hvor et sødt menneske sagde: 'I er nødt til at komme med op og se den nye rulletrappe.' Og den var super flot,« lød det begejstret fra Anne Fruelund.

Og efter en stor dag for København slog klokken 16. Det betød, at Cityringen var åben hele vejen rundt. Det betød dog også, folks interesse i Cityringen medførte enorme køer. Den aftog dog i takt med at eftermiddagen rindede ud.

Det ændrede heller ikke på, at en stor festdag fik bundet en sløjfe. Den kollektive transport i København er for alvor bundet sammen.