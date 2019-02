26-årige Khalid Sadaqat fra Køge havde store planer for fremtiden. Onsdag mistede han livet i et flystyrt og efterlod en stor familie i sorg.

»Det har været sindssygt hårdt for hele familien. Vi er i dyb, dyb sorg,« siger hans fire år ældre storebror Jahid Sadaqat til B.T.

Khalid Sadaqat kom til Danmark, da han var ni år gammel. Han fik dansk statsborgerskab og færdiggjorde en business-uddannelse.

Efter studierne knoklede han for at spare penge sammen, så han kunne realisere sin store drøm om at blive pilot. Han arbejdede blandt andet hos Jack and Jones i Field's og hos SAS i Københavns Lufthavn.

Khalid Sadaqat havde store ambitioner og drømte om at flyve passagerfly. Foto: Privatfoto Vis mere Khalid Sadaqat havde store ambitioner og drømte om at flyve passagerfly. Foto: Privatfoto

»Han var meget målrettet og havde store ambitioner i livet. Han var en meget hjælpsom person, der havde mange venner og havde let ved at omgås folk. Alle der har mødt ham har kun godt at sige. Han fik folk til at smile,« fortæller broren.

Efter at have sparet over 400.000 kroner sammen rejste Khalid Sadaqat til den spanske hovedstad Madrid for at realisere sin pilotdrøm. Målet var at flyve med passagerfly.

Uddannelse tog han på flyskolen Quality Fly del aeródromo de Cuatro Vientos i byen Quijorna, der ligger 60 kilometer vest for Madrid.

»Det går lidt hurtigere at uddanne sig til pilot i Spanien, og flere af hans kammerater gik på skolen,« siger Jahid Sadaqat.

Foto: Privatfoto Vis mere Foto: Privatfoto

Han manglede seks måneder af studiet og havde bestået alle sine eksaminer. Det eneste han manglede var den praktiske del af uddannelsen.

Men onsdag fik drømmen en tragisk udgang, da han styrtede ned i et træningsfly sammen med en 30-årig kvindelig instruktør.

»De skulle lave en øvelse, hvor de slukker flyet oppe i luften og bagefter starter det igen. Lige som de havde slukket flyet, blev de ramt af et letvægts-propelfly med en person ombord. Hvad der herefter sker, ved jeg ikke, men de får ikke startet flyet igen og styrter ned,« fortæller broren.

Ulykken skete klokken 10:13 onsdag formiddag.

Ifølge den spanske avis El Pais styrtede flyet ned på en jordvej omkring to kilometer fra Quijorna. Instruktør og elev pådrog sig flere kvæstelser, og deres liv stod aldrig til at redde.

Propelflyet landede få meter fra nedstyrtningsstedet, og føreren overlevede.

De lokale spanske politimyndigheder, Guardia Civil, er stadig i gang med at undersøge årsagerne til flystyrtet.

Ifølge El Pais arbejder de ud fra en teori om, at letvægts-propelflyet spillede en rolle.

Khalid Sadaqat manglede var kun seks måneders træning fra at kunne kalde sig pilot. Vis mere Khalid Sadaqat manglede var kun seks måneders træning fra at kunne kalde sig pilot.

I en erklæring bekræfter flyskolen Quality Fly Center, at et af deres fly har været involveret i en ulykke nær ​​Quijorna.

»Konsekvenserne var fatale. Vi har ikke præcise oplysninger om forholdene omkring ulykken, og vi kan ikke spekulere i årsagen til tragedien. Quality Fly samarbejder med de relevante myndigheder for at finde årsagen,« står der i erklæringen.

Familien forventer, at den afdøde bliver fløjet til Danmark lørdag.

Fra lufthavnen bliver han transporteret direkte til den muslimske begravelsesplads i Brøndby, hvor der vil blive afholdt en begravelsesceremoni, så snart det er muligt.