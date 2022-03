Der er tale om usædvanligt dårlig timing for indbyggerne i Danmarks mindste kommune.

Normalt er der nemlig to færger, der kan sejle pendlere og gæster til og fra Læsø. Men der er grus i maskineriet.

For torsdag har færgeselskabet meddelt, at der ingen afgange er mellem øen i Kattegat og det danske fastland.

Det skyldes, at en af hovedmotorerne på den ene færge, Ane, er gået i stykker.

Og da den anden færge, Margrete, er på værft, så er Læsø torsdag afskåret fra resten af Danmark.

Det oplyser Læsøfærgen på sin hjemmeside.

Færgeselskabet oplyser videre, at de arbejder på at få Margrete hjem fra værft så hurtigt som muligt, så sejladsen kan genoptages fredag klokken 9.40.

Har man billet til en afgang torsdag, opfordrer Læsøfærgen til, at man ændrer billetten via linket i bekræftelsesmailen eller via ens bookingprofil.

I januar indgik Læsø Kommune en kontrakt om at få en ny færge på ruten mellem Læsø og Frederikshavn. Den nye færge skal efter planen være klar til drift i 2024.

Alt afhængig af sæsonen har Læsøfærgen dagligt 4-7 afgange, hvor der er plads til 75 biler og 500 passagerer. Sejladsen tager halvanden time.

Læsø er Danmarks mindste kommune målt på indbyggertal. Der bor 1.776 mennesker på øen.