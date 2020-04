Det lignede en helt almindelig tur hjem fra svigerfamilien for Daniel Dalgaard Cramer og hans familie.

Men på et splitsekund forvandlede køreturen sig til en nærdødsoplevelse.

Hans bilkamera filmede hændelsen, som han kalder for 'virkelig uhyggelig'.

Han håber nu, at der bliver sat mere fokus på sikkerheden omkring dæksler, fortæller han til B.T.

Daniel Dalgaard Cramer kom lørdag den 25. april kørende på E45 mod Limfjordstunellen sammen med sin kæreste og deres 15-måneder gamle datter.

Pludselig ser han et objekt på vejbanen, som han først karakteriserer som et påkørt dyr.

Men et øjeblik senere kan han se, at det er et løst dæksel, som ligger midt på motorvejen.

»Jeg nåede ikke at tænke noget, fordi det gik så stærkt. Jeg konstaterer bare, at jeg ikke kan nå at undvige det,« siger Daniel Dalgaard Cramer.

Heldigvis kører bilen lige præcis henover dækslet.

Daniel Dalgaard Cramer tør ikke tænke på, hvad der var sket, hvis de havde ramt det.

»Hvis vi havde ramt det, så tror jeg ikke, vi havde overlevet,« siger han.

Da de nærmer sig hjem, så kører der et udrykningskøretøj med skilte den anden vej, fortæller Daniel Dalgaard Cramer.

Han formoder, at det var på vej for at afskærme området med dækslet.

Hans kæreste ringede dog alligevel 114, da parret og datteren var kommet sikkert hjem.

Her får hun blot at vide, at de allerede er bekendt med problemet.

»Jeg forstår ikke, hvordan det kan komme fri. Der ligger to dæksler på vejen lige efter hinanden, hvor det ene på mystisk vis er vendt om,« siger han.

Daniel Dalggard Cramer håber, der fremover kommer styr på sikkerheden for dæksler.

For hvad sker der, hvis det ligger løst næste gang, de kører samme vej?

»Hvis nu vi kører bagved en lastbil, som rammer det og vælter. Det er jo en skræmmende tanke,« siger han og fortsætter:

»Jeg vil da tænke over, at man skal passe på det, når vi kører der næste gang, indtil nogen siger, at lortet nu ligger fast.«