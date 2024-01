Skal du fra Aarhus til Fredericia eller omvendt i dag, kan du forvente at skulle vente lidt længere på toget.

Et dæmningsskred på strækningen betyder nemlig, at man er blevet nødt til at lukke det ene af to spor.

Derfor vil der køre færre tog søndag og mandag.

Det skriver Banedanmark på X.

Dæmningsskreddet er sket på strækningen mellem Vejle og Børkop, hvor jernbanen ligger på en dæmning.

Under det ene spor er der skredet noget jord væk, og derfor lukker man det.

Banedanmark oplyser, at reetableringsarbejdet er påbegyndt.

Årsagen til skredet er endnu uvist, men man oplyser, at vådt vejr ofte kan være udslagsgivende.

Indtil videre er sporet lukket frem til i morgen, hvor man vil tage bestik af situationen og melde nyt ud.

Til slut opfordrer Banedanmark alle rejsende at tjekke Rejseplanen inden afrejse.