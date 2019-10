Der opstod røgudvikling i et tog på Fredericia Station fredag eftermiddag.

»Alle personer kom ud af toget på stationen,« fortæller DSB's pressevagt.

Årsagen til røgudviklingen er endnu ukendt.

Ingen personer kom til skade.

Der er aflysninger på strækningen mellem Esbjerg og Fredericia og op til 15 minutters forlænget rejsetid ved stationerne i Middelfart, Fredericia og Kolding - men det skyldes faktisk noget helt andet.

»Der har været et dæmningsskred mellem Taulov Station og Kolding Station,« fortæller pressevagten og fortsætter:

»Det har foreløbig ført til at to regionaltog er aflyst - et i hver retning.«

Meldingen fra Bane Danmark er, at en medarbejder vil være fremme ved dæmningsskredet klokken 17.45.

Hvor lang tid togtrafikken vil være påvirket af dæmningsskredet vides endnu ikke.

DSB råder alle berørte passagerer til at holde sig opdateret på dsb.dk.

Under fanebladet rejsetidsgaranti kan du se dine rettigheder; herunder om du er berettiget til at få erstatning for forsinkelsen.