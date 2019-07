Cykelturister. Turistvirksomhederne elsker dem, og danskerne elsker at hade dem.

En er de dem er radioværten og dj'en Dan Rachlin. Bag rattet i sin bil har han flere gange oplevet, at cyklister har sat andre og sig selv i fare.

»Der er jo så åbenbart nogle cyklister, der har et dødsønske, hvis de tester deres cykleevner af i København,« siger han, da B.T. taler med ham.

Han forklarer, at trafikken på de københavnske cykelstier er blevet alles kamp mod alle.

Dan Rachlin er ikke glad for sommerens cykelturister - slet ikke i København. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Dan Rachlin er ikke glad for sommerens cykelturister - slet ikke i København. Foto: Søren Bidstrup

»Enhver kan jo sætte sig op på en cykel på enhver dag i København - når man krydrer det med turister på fold-ud-cykler, så er det jo totalt kaos,« siger den 55-årige radiovært.

Nogle kan slet ikke cykle

Og man er faktisk opmærksom på de udenlandske cyklister hos politiet.

»Vi har et stort fokus på de bløde trafikanter (cyklister, red.) - specielt i sommerhalvåret,« fortæller Christian Berthelsen, politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Han fortæller, at et af problemerne er, at turisterne cykler efter de færdselsregler, de kender fra deres hjemland.

Og så er der dem, der slet ikke cykler i deres hjemland.

»Der kommer blandt andet folk, der aldrig har cyklet før - det er jo ganske farligt,« siger Christian Berthelsen.

For Dan Rachlin er 'farligt' også nøgleordet. Han oplevede for nyligt, at en cykel placerede sig midt i et højresving, da han var på vej hjem.

»Cyklister er de mest udsatte, og når de også er egoistiske, så udsætter de sig selv for fare. Folk er blevet anarkister,« siger han.

Skaber utryghed

Landformand i Cyklistforbundet, Jette Gotsche, fortæller også, at især de store byer er udsat, når cykelturisterne indtager landet.

Undersøgelse lavet af Mercedes-Benz Danmark. Undersøgelsen baserer sig på 2009 webinterviews af 18-75-årige danskere og er repræsentativt i forhold til køn, alder, region og uddannelse. Vis mere Undersøgelse lavet af Mercedes-Benz Danmark. Undersøgelsen baserer sig på 2009 webinterviews af 18-75-årige danskere og er repræsentativt i forhold til køn, alder, region og uddannelse.

»Turisterne læser, at København er en cykelby, men man sætter sig ikke altid ind i tegngivning og færdselsregler,« siger hun og fortsætter:

»Så kommer de måske cyklende i en lille gruppe, ser en attraktion, og så stopper de bare op uden at give tegn.«

Det manglende kendskab til færdselsreglerne kombineret med en stor mængde cykler på gade skaber en utryghed i trafikken, forklarer hun.

»Der er jo stor forskel på de danske færdselsregler, hvis man sammenligner med nogle andre lande. Nogle steder må man for eksempel cykle på gader,« fortæller Jette Gotsche.

Pludselig kan man som fodgænger ende i karambolage med en turist på en bycykel.

Politiet forsøger at vejlede

Hos politiet har man ikke planer om at gøre en særlig indsats for at sikre sig, at de cykelglade turister begår sig bedre på cykelstierne.

»Vi er jo allerede på gaden. Og selvom man måske oplever politiet som den strenge instans, der giver bøder, så gør vi også meget for at vejlede de cyklister, vi møder på vejen,« siger Christian Berthelsen.