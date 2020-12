Det kunne være endt fatalt, da en kran-lastbil i eftermiddag kolliderede med en normalt meget befærdet gangbro, der fører fra Trekroner Station til Roskilde Universitets Center, RUC.

På en typisk dag bevæger 3.000-4.000 studerende sig over broen for at komme fra stationen og til RUC, men ingen befandt sig på broen, da ulykken skete.

»Jeg er dybt chokeret over det, der er sket. Det er næsten mirakuløst, at der ikke var nogen studerende eller beboere fra området på broen, for det er en meget trafikeret bro,« siger universitetsdirektør på RUC Peter Lauritzen til B.T.

Det er held i uheld, at RUC stort set er lukket ned for studerende i disse dage på grund af de coronarestriktioner, der har sendt de fleste studerende hjem til fjernundervisning, påpeger universitetsdirektøren.

En kranbil er blevet mast af en sammenstyrtet gangbro. Foto: presse-fotos.dk Vis mere En kranbil er blevet mast af en sammenstyrtet gangbro. Foto: presse-fotos.dk

»Det er utrolig heldigt, at det sker her under corona-nedlukningen, hvor der er stort set ikke nogen studerende på RUC. Vi er stort set lukket ned for undervisning. Der er en smule laboratorieundervisning og nogle eksaminer,« siger Peter Lauritzen.

Brokollapset får ingen praktisk betydning for de få studerende og medarbejdere, der er på RUC, frem mod jul, oplyser universitetsdirektøren.

De vil stadig kunne tage toget til Trekroner Station og gå en mindre omvej på nogle få hundrede meter for at komme ned til RUC.

Politiet modtog anmeldelsen om den sammenstyrtede bro i dag klokken 13.57.

Gangbro på Trekroner Alle mellem rundkørsel Trekroner St.vej og Trekronerparken er påkørt og kan ikke buges. Trekroner Alle er lukket mellem de to rundkørsler og vil være det i længere tid grundet oprydning. Ingen personer er kommet til skade. Vi har ikke yderligere. #politidk — Midt-Vestsj. Politi (@MVSJPoliti) December 15, 2020

Vagthavende ved Midt- og Vestsjællands Politi Henrik Olesen oplyser tirsdag aften til B.T., at der fortsat arbejdes på ulykkesstedet, og at vejbanen under broen først forventes farbar sidst på aftenen eller først på natten.

Det er Trekroner Allé, der fortsat er spærret i begge retninger mellemTrekronerparken og Trekroner Stationsvej.

Henrik Olesen bekræfter, at der ingen tilskadekomne var ved ulykken. Heller ikke lastbilens chauffør.

»Chaufføren blev kørt til tjek, men var uskadt,« siger han.

Foto: Steven Knap – Byrd Vis mere Foto: Steven Knap – Byrd

Henrik Olesen tør ikke gisne om, hvornår broforbindelsen til RUC er genetableret.

»Men det bliver i hvert fald ikke i år.«