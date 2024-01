Camilla Bøgh Erlang fik et chok.

Foran bilen hoppede en lille mørk skikkelse ind på cykelstien.

Det var kun, fordi hendes bil selv registrerede barnet og stoppede, at det ikke gik galt.

Hun skyder på, at barnet var omkring seks til syv år.

Oplevelsen mandag morgen fik hende til at lave et opslag i en lokal gruppe på Facebook, hvor hun kommer med en klar opfordring til børnenes forældre om at sørge for, at børnene kan ses i vintermørket.

»Jeg ville virkelig ønske, at folk blev bedre til at give deres børn lys eller reflekser på,« siger hun til TV 2 Østjylland.

Hun fortæller videre, at hun er glad for, at bilen standsede, for hun havde slet ikke selv set det mørkklædte barn.

Rådet for Sikker Trafik giver hende ret.

Uden reflekser kan bilisterne nemlig kun se dig på mellem 25 og 40 meters afstand med nærlys.

Har du reflekser på, bliver du derimod synlig på mellem 130 og 140 meters afstand med nærlys.