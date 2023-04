Det skulle have været en hyggelig togtur til sommerhuset, men for Caroline Johnson og hendes to små børn endte fredagens rejse fra København til Slagelse i 'ragnarok' og gråd.

En væltet køreledning har nemlig nedlagt al togtrafik på den centrale strækning mellem Ringsted og Slagelse, og det har fredag ført til pres på togstationerne.

»På Ringsted Station var der fuldstændig kaos. Alle masede for at komme frem og op i de togbusser, der skulle erstatte togene,« siger Caroline Johnson.

DSB har oplyst til B.T., at der siden 17.30 har været indsat togbusser, der kører mellem Ringsted og Slagelse.

Fredag aften har B.T. modtaget flere henvendelser fra utilfredse passagerer, der rapporterede, at hundredevis af mennesker var stimlet sammen på de ramte stationer.

Flere kritiserer, at DSB-medarbejderne ikke har været til stor nok hjælp, når der opstod kaotiske situationer:

»Det sejler, og jeg så ikke én eneste ansat fra DSB på stationen,« sagde en rejsende fra Odense mod København, der kort forinden havde været på Slagelse station.

Det erklærer Caroline Johnson sig enig i:

»Jeg så intet personale på stationen,« siger hun.

»Vi prøvede at spørge buschaufførerne, som sagde, at de ikke kunne gøre noget.«

Ifølge Caroline Johnson var der »nogle hundrede mennesker« på Ringsted Station, hvor hun var strandet i to timer med sine børn på et og fire år, sin mor i begyndelsen af 70'erne og en barnevogn.

De passager, B.T. har talt med, forklarer, at store menneskemængder hobede sig op på stationerne og skubbede og maste for at komme ind i de indsatte togbusser.

For Caroline Johnson og familiens vedkommende endte de efter to timers ventetid med at tage en taxa, fortæller hun.

»Mine børn begyndte at græde – det var over deres sengetid, og vi kunne ikke stå der hele aftenen.«

B.T. forelagde tidligere på aftenen DSB kritik om manglende personale på stationerne, og her lød svaret fra pressevagten, at togchauffører har hjulpet til, men at man har prioriteret at få indsat togbusser.

Den seneste melding fra Banedanmark lyder, at der ikke vil køre tog på strækningen mellem Ringsted og Slagelse før lørdag eftermiddag.

Der er tale om en køreledning på 1600 meter, der er faldet ned over et længere stræk og skal hænges op igen.