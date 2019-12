To busser er nytårsaftensdag midt eftermiddag stødt frontalt sammen på Gammel Klausdalsbrovej i Herlev.

Beredskab Øst oplyser på Twitter, at flere at kommet til skade.

Vestegnens politi er også til stede. De melder om to lettere tilskadekomne.

B.T.s mand på stedet ankom cirka et kvarter efter anmeldelsen om uheldet.

To busser er stødt sammen i Herlev. Foto: Mathias øgendal Vis mere To busser er stødt sammen i Herlev. Foto: Mathias øgendal

Han fortæller, at politiet der var igang med at afhøre vidner og personer, der var med i busserne. Ingen så ud til at være kommet alvorligt til skade.

»Der var fyldt med glasskår og rigtig meget redningspersonale. Der var to ambulancer, en håndfuld politifolk og fire-fem brandbiler. Dem der var i busserne, da jeg ankom kunne selv gå ud.«

Opdateres...