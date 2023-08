En mundtlig advarsel og manglende arbejdstøj.

Sådan lyder to ud af en række kritikpunkter fra 35 østjyske buschauffører, der onsdag har skiftet førersæderne ud med et mødelokale.

Det skriver TV 2 Østjylland og P4 Trafik.

Buschaufførerne er nemlig så utilfredse med flere forhold i Vikingbus Randers, at de onsdag afholder et fagligt møde.

Det betyder, at to af selskabets busruter, rute 223 og rute 118, pt. holder stille i den ene kørselsretning.

TV 2 Østjylland skriver, at buschaufførerne blandt andet er utilfredse med, at deres tillidsrepræsentant har fået en – ifølge dem – uretmæssig mundtlig advarsel, fordi vedkommende er kommet for sent to gange.

Derudover er buschaufførerne også frustrerede over, at Vikingbus Randers ikke har udleveret nyt arbejdstøj til de ansatte, selvom det fremgår som et krav i overenskomsten.

Busrute 223 og 118 kører henholdsvis fra Randers til Silkeborg og fra Randers til Aarhus. Der kører normalt busser i hver af retningerne, men onsdag er det kun busserne fra Silkeborg og Aarhus, som er på vejene.

Både B.T. og TV 2 Østjylland har uden held forsøgt at få en kommentar fra Vikingbus Randers.