I Holte er en bus brudt ud i brand onsdag middag.

Nordsjællands Politi får en anmeldelse om branden klokken 12.49 oplyser vagthavende Søren Bjørnestad.

»Bussen holder på vejen i forbindelse med et chaufførskifte, da der bryder ild ud i motoren,« siger han.

Som man kan se, er der tale om store flammer, der brød ud og omgav bussen.

Det er lykkedes for brandfolkene at slukke for branden. Ingen personer er kommet til skade.

Foreløbigt er det ikke noget, som Nordsjællands Politi efterforsker nærmere, oplyser han.

B.T. har været i kontakt med De Blaa Omnibusser, som bussen tilhører. Her ønsker man ikke at kommentere sagen.

