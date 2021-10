De fleste kender nok til fænomenet 'kiggekø'.

Men nu er 'burgerkø' det nye. I hvert fald på Sjælland, tæt på Københavns Lufthavn.

For her er ikke på grund af meget trafik, at man hver dag oplever trafikkaos mellem lufthavnen og Dragør. Trængslen på vejen skyldes derimod, at bilister har fået lyst til en Big Tasty, Chili Cheese Tops eller måske en McFlurry.

Det skriver TV 2 og ifølge mediet skaber stribevis af burgersultne bilister i drive in-kø trafikkaos og blokerer Kystvejen – og det sker hver dag.

»Trafikken går fuldstændig i stå. Ofte tager det et kvarter at komme igennem rundkørslen, og det er frustrerende.«

Det siger Peter Menzies, der bor i Dragør, og er træt af holde i en såkaldt 'burgerkø', til TV 2 LORRY.

Og Tårnby Kommune vil imødekomme Menzies frustration. Derfor har de nu planlagt at holde møde med Københavns Lufthavn og McDonald's for at se, om det er mulig at løse problemet.

Dette til trods for, at køen ikke har været et problem tidligere.

Det oplyser Peter Günther, der er ejendomschef i Tårnby Kommune, til TV 2 LORRY. Han mener, problemet skyldes, at folks vaner har ændret sig under corona.