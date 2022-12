Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En fem år gammel beslutning træder 1. januar i kraft.

Således er tiden nu inde til, at taksten for at køre over Storebæltsbroens sænkes, som de borgerlige partier til stor glæde for mange aftalte det i 2017.

Man skal dog have en lup frem, hvis man skal have øje på besparelsen.

For selvom partierne dengang aftalte, at det fra årsskiftet til 2023 skal være 25 procent billigere at krydse den lange bro, er der kun tale om et par kroners lavere pris end tidligere, skriver Avisen Danmark.

Konkret bliver det for almindelige biler to kroner billigere at køre fra Fyn til Sjælland – eller omvendt – og fem kroner billigere for lastbiler.

Og nedsættelsen gælder kun for dem, der har nummerpladeregistrering eller Brobizz. For alle andre stiger prisen faktisk.

Den minimale besparelse skyldes ifølge Avisen Danmark, at taksterne på Storebælt følger forbrugerindekset, som i øjeblikket ligger meget højt grundet inflationen.

Det betyder dog også, at havde det ikke været for aftalen indgået i 2017, ville priserne for Brobizz-kunder og nummerpladeregistrerede fra 1. januar være steget.