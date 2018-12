En lastbil bankede tirsdag middag ind i en fodgængerbro i Næstved ved Kalbyrisskolen, hvorefter den væltede om på siden.

Chaufføren havde glemt at sænke en kran, så den smadrede ind i broen, da han forsøgte at køre under den.

Broen er voldsomt medtaget - og den del af den, som man går på, er nu helt faldet sammen.

»Jeg er ikke ingeniør, men jeg kan konstatere, at broen er ekstremt hårdt ramt,« siger Søren Østervig, vagthavende ved Sydsjællands Politi, og forklarer:

»Det stykke, man går på, er helt knækket, og der er skader på de bærende elementer. Så man arbejder nu på at afstive de resterende dele.«

Han forklarer, at Øster Ringvej, som er den vej, broen går over, måske først åbnes igen onsdag.

»Nu skal kommunens tekniker undersøge, om broen er helt færdig, men som det er nu, er den totalt ubrugelig,« siger Søren Østervig.

Han forklarer, at lastbilen efter længere tids arbejde er fjernet fra stedet. Nu drejer det sig om at afstive de dele, der stadigvæk står oprejst, før man genåbner for kørsel.