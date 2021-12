Søndag aften klokken 20.00 lukker Odins Bro for al trafik.

Lukningen varer til mandag morgen klokken 6.00 og skyldes vedligeholdelsesarbejde, skriver Odense Kommune i en pressemeddelelse.

Derfor vil bilister og cyklister i tidsrummet skulle finde andre veje at køre på. Fra vest vil der være omkørsel via Otterupvej og Næsbyvej, og fra øst vil der være omkørsel via Tromsøgade og Havnegade.

Odins Bro er en såkaldt dobbelt svingbro, hvilket betyder, at den har to brosektioner, som drejes til side, når skibe skal passere.

Hvert brofag er næsten 100 meter langt og vejer næsten 2000 tons, og med fire vejbaner og en dobbeltrettet cykelsti er broen 28 meter bred.

Om sommeren er broen hver dag bemandet med en brovagt, som kan åbne broen for skibstrafik. Om vinteren er broen bemandet i hverdagene.