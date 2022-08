Lyt til artiklen

Pernille Tassing Malmberg var ved at krydse Kronprins Frederiks Bro på sin ladcykel, da hun fik en mærkelig følelse af, at det gik mere og mere op ad bakke.

Kort efter opdagede hun, at noget var galt. Helt galt.

»Jeg tænker 'hold da op, hvordan kan det ske',« siger Pernille Tassing Malmberg til TV 2 Lorry om det, der skete på broen mellem Frederikssund og Jægerspris tirsdag eftermiddag.

Her gik broen pludselig op – uden at bommene var gået ned eller andre former for advarsler til trafikanterne.

Det var først, da Pernille Tassing Malmberg så en trillebør flyve ud af traileren på en bil, der – præcis som hende selv – befandt sig på broen, at det gik op for hende, hvad der var ved at ske.

Vejdirektoratet oplyser, at det skyldtes en systemfejl – ikke en menneskelig fejl.

»Det er en hændelse, som der ikke burde kunne sket, men som er sket,« siger Lis Lassen, Vejdirektoratets ansvarlige for Kronprins Frederiks Bro, til TV 2 Lorry.

Efter den ubehagelige overraskelse undrer Pernille Tassing Malmberg sig over, at der ikke var en brovagt.

Det har der ikke været siden 2020, hvor Kronprins Frederiks Bro gik over til at være fjernstyret fra København, men ifølge Vejdirektoratet har det ingen betydning for sikkerhedsniveauet.

Vejdirektoratet har efter fejlen skærpet sikkerheden med nye foranstaltninger.