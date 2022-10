Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I 2021 blev kun én motorcykel taget i at køre for stærkt, og i år er tallet indtil videre kun på to.

Det viser en aktindsigt, som DR har søgt hos Rigspolitiet.

Årsagen er dog ikke – i hvert fald ikke alene – at motorcyklisterne alle kører præcis, som de skal. Den er nærmere, at politiet ikke har det rigtige udstyr.

»Det har jeg det ikke særlig godt med, fordi fart er det, der slår ihjel. Men det er jo desværre et vilkår, vi har måttet arbejde med på grund af det nuværende udstyr,« siger Henrik Glintborg, som er leder af færdselspolitiet ved Midt- og Vestjyllands Politi, til DR.

Politiets primære problem er, at de simpelthen ikke kan fotografere motorcyklernes nummerplade, og det er et problem, de har haft helt siden 2015.

Jeppe Rich, som er trafikforsker og professor ved DTU Trafik, kalder det lidt pinligt for politiet, at de ikke har det rigtige udstyr.

Især med tanke på, at det, ifølge Jeppe Rich, er op til 50 gange farligere at køre på motorcykel end i personbil.

Midt- og Vestjyllands Politi fortæller dog, at motorcyklisterne snart kan se frem til at blive blitzet, hvis de kører for stærkt, for der er nyt udstyr på vej.

Hverken de eller Rigspolitiet har dog haft lyst til at fortælle DR, hvilket udstyr der præcis er tale om.