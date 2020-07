Passagererne på en af de færger, der sejler mellem Rønne på Bornholm og Ystad i Sverige, fik sig en forskrækkelse sent lørdag aften.

Her måtte færgen Express 2 foretage en brat opbremsning, da den tilsyneladende var tæt på at kollidere med en anden bornholmerfærge.

Det oplyser Bornholms Politi, som blev kontaktet af en passager på Express 2 en halv time efter hændelsen.

Express 2 var på vej mod Rønne fra Ystad - og i modsatte retning sejlede søsterfærgen Express 1.

- Vi bliver kontaktet af en passager, som fortæller, at færgen bremser hårdt op og laver en undvigemanøvre. Da han ser ud af vinduet, kan han se den anden færge, der er ret tæt på.

- Det var en lidt voldsom oplevelse, siger vagtchef Peter Johansen.

Vagtchefen har dog ikke oplysninger om, hvor tæt de to færger var på hinanden, da kaptajnen på Express 2 måtte trække i bremsen.

- Vi har underrettet Søfartsstyrelsen, som nu skal undersøge forløbet nærmere, fortæller vagtchefen.

Ingen personer kom til skade ved opbremsningen.

Der er heller ingen meldinger om, at parkerede biler på færgen blev beskadiget i forbindelse med det pludselige ryk i fartøjet.

Kaptajnen på Express 2 blev testet for alkohol, da besætningen kom i land på Bornholm. Men der var intet at komme efter. Han var ikke påvirket.

- Kaptajnen har bekræftet, at der blev foretaget en opbremsning på havet, men han fastholder, at der har været kontrol over situationen, siger vagtchef Peter Johansen.

Bornholms Politi har endnu ikke været i kontakt med besætningen på den anden færge, som havde kurs mod Sverige.

/ritzau/