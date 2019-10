Det kan ikke passe, at beboere i nærheden af Køge Bugt- og Holbækmotorvejen skal få ødelagt deres nattesøvn. Derfor skal farten sænkes.

Det mener borgmestrene i kommunerne Vallensbæk, Brøndby og Hvidovre.

Sammen har de ifølge Jyllands-Posten sendt et brev til transportminister Benny Engelbrecht, hvori de foreslår at sænke farten på de i alt 11 kilometer af motorvejsstrækningerne, der bevæger sig gennem kommunerne.

I øjeblikket må man køre 110 kilometer i timen - men for fremtiden skal det kun være lovligt at køre 90, lyder forslaget.

Et forslag, kommunerne i flere år har kæmpet for at få indført hos Vejdirektoratet. Dog uden held.

Omkostningerne i form af forlænget rejsetid er for høje sammenlignet med gevinsten, lyder begrundelsen for afvisningen.

Men borgmestrene nægter altså at give op, og derfor er de nu gået til den øverste instans på området.

Og de håber, at transportministeren vil tage godt imod deres forslag.

»Vejdirektoratet ser udelukkende på det vejtekniske og ikke på sundhedskonsekvenserne hos de berørte borgere, derfor appellerer vi til, at man også ser på dette. Om man bor i Odense, Aarhus eller København, mener jeg ikke, at man som borgere skal straffes af vejstøj,« siger Henrik Rasmussen (K), borgmester i Vallensbæk Kommune, til Jyllands-Posten.

Men mens Vejdirektoratet altså er afvisende omkring at sætte hastigheden ned på de omtalte strækninger, har det indført andre tiltag for at få trafikken til at glide på motorvejen.

I slutningen af september lød udmeldingen, at Vejdirektoratet nu indfører overhalingsforbud for lastbiler på 270 kilometer motorveje. Når disse lægges til de 230 kilometer, hvor der allerede var forbud, er knapt halvdelen af det danske motorvejsnet dækket af forbuddet.