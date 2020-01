Skovbrynet Station i Bagsværd i Gladsaxe Kommune risikerer at blive lukket.

Det fremgår af et brev fra DSB stilet til en række borgmestre.

Her forklarer statsbanen, at nedlæggelsen af Skovbrynet Station vil betyde mellem 1 og 3 minutters kortere rejsetid for de øvrige passagerer på Farum-strækningen. Det skriver TV2 Lorry.

Udmeldingen falder langt fra i god jord hos Gladsaxes borgmester, Trine Græse (S).

»At DSB nu overvejer at lukke Skovbrynet Station er fuldstændig forrykt. Vi har brug for mere og bedre kollektiv trafik i hovedstadsområdet. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at forhindre en lukning,« siger den socialdemokratiske borgmester.



Ifølge DSB er det kun omkring to procent af S-togsbrugerne på linje B og Bx, der benytter Skovbrynet Station.

Det er ikke første gang, DSB har ønsket at lukke Skovbrynet Station. I 2014 offentliggjorde Trafik-, Bygge- og Boligministeriet en rapport, som analyserede optimeringsmulighederne for stationsstrukturen på jernbanenettet. Her blev Skovbrynet Station også nævnt som en oplagt mulighed, da passagertallet var lavt.

Dengang lykkedes det dog ikke for DSB at få sit ønske opfyldt.