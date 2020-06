Der bliver delt bøder ud i stor stil ved den danske Storebæltsbro. De seneste seks uger er 1176 bilister blevet blitzet på Storebæltsbroen - og fartmålingerne fortsætter, melder politiet.

De tager nemlig kørslen på Storebælt meget alvorligt, og derfor står der næsten altid en fotovogn på broen. Det skriver Fyens Stiftstidende.

»Så længe uheldsstatistikken er så høj, som den er, stopper vi ikke. Den skal væsentligt ned, inden vi stopper med så intense målinger, som vi har på nuværende tidspunkt,« siger Erik Mader, vicepolitiinspektør i færdselsafdelingen hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

2,9 procent af de 40.588 bilister, hvis hastighed blev målt på broen, kørte for stærkt.

Det er dog meningen, at fartkontrollen skal blive permanent. Det blev besluttet sidste år. Men der er endnu ikke kommet en dato for, hvornår fartkontrollen vil være klar.

Men indtil da må politiet stå for målingerne. Politiets ønske er dog ikke at tage så mange som muligt i at køre for stærkt. Faktisk vil de helst, at folk overholder reglerne:

»Vi tror på, at får vi sat hastigheden ned, så falder uheldsfrekvensen også,« siger Erik Mader.

Lige nu har politiet dog nok at lave med de mange trafikanter, der kører på strækningen dagligt.