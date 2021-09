Hvad siger du til en gratis tur over Øresundsbroen?

Det er i hvert fald det tiltag, der skal få svenskere og danskere til at drøne over til hinanden igen.

Corona har haft indflydelse på mange ting. Og trafikken på Øresundsbroen er ingen undtagelse.

Men det skal et nyt tilbud råde bod på. Det oplyser selskabet bag broen, Øresundsbron, i en pressemeddelelse.

Har du et BroPas, kan du de næste tre måneder suse over Øresundsbroen og få en gratis tur med oveni, lyder dét, som selskabet selv kalder »vores mest fordelagtige tilbud nogensinde.«

»Øresundsregionen skal være en fælles region, men er blevet delt i to under pandemien,« udtaler Linus Eriksson, administrerende direktør for Øresundsbron, i pressemeddelelsen.

Det har stået slemt til med besøgende på begge sider af broen. I årets første seks måneder var der 81 procent færre danske overnatninger i Skåne sammenlignet med samme periode i 2019, hvor corona endnu kun var noget, vi drak.

Men også svenskerne holdt sig væk fra København. I Region Hovedstaden og Region Sjælland var der 91 procent færre overnatninger fra svenskere i perioden.

Men det skal det nye tilbud, der løber september, oktober og november, altså rette op på. Det kræver, at du har et BroPas. Rabataftalen giver halv pris på alle ture over broen og maksimalt tre gratis ture.