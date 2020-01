Selvom klimadebatten i disse år er på sit højeste, og begreber som flyskam - altså en følelse af skam over at flyve - vinder indpas, går det strygende for Billund Lufthavn.

Lufthavnen slog nemlig passager-rekord sidste år.

Det skriver TV Syd, der uddyber, at intet mindre end 3.718.875 personer bevægede sig gennem den jyske lufthavn i 2019. Sammenlignet med antallet af passagerer i 2018 svarer det til en stigning på 6,1 procent.

Dermed slog lufthavnen rekord for tiende år i streg.

Rekorden er dog ikke kommet af sig selv. I 2019 fik lufthavnen 16 nye ruter og udvidede i øvrigt kapaciteten på nogle af de eksisterende.

Planen er, at væksten skal fortsætte i 2020 og de kommende år. Helt konkret lyder målet på en vækst på tre procent, fortæller Jesper Klausholm, der er marketingschef i Billund Lufthavn, til TV Syd.

Væksten skal dog ikke ske uden tanke på klimaet:

»Vi synes jo bestemt, at folk skal blive ved med at rejse på trods af klimadebatten, men det skal gøres på en forsvarlig måde. Derfor arbejder vi som industri på at få bedre brændstof til flyene, og her i lufthavnen bliver vi i CO2-neutrale i 2020,« siger Jesper Klausholm.

Konkret betyder det, at pærerne på startbanen skal skiftes til LED - og løbende bliver dieselkøretøjer udskiftet med eldrevne udgaver.

Trods rekorden og selvom Billund Lufthavn er landets andenstørste, må den stadig se sig slået af Københavns Lufthavn.

Lufthavnens tal for 2019 er endnu ikke offentliggjort - men i 2018 var 30,3 millioner passagerer igennem terminalerne.

Det var da også en all time rekord for Københavns Lufthavn.