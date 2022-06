Lyt til artiklen

Omkring 40.000 biler har lagt vejen forbi 'Danish Air Show' i Karup, som netop nu finder sted på flyvestationen.

Det oplyser Anders Bøje Hansen fra Midt- og Vestjyllands Politi, som også fortæller, at al kø på vejene til flyvestationen nu er blevet afviklet.

»Vi forventer, at trafikken væk fra flyvepladsen glider nemmere, så snart folk kommer ud fra af parkeringspladsernes afkørsel,« siger han.

Tidligere på dagen opstod kilometer lange køer op til arrangementets start.

»Vi har fuld forståelse for, at man har lyst til at komme af med sin bil så hurtigt som muligt, men det har desværre givet uhensigtsmæssige parkeringer,« fortæller Anders Bøje Hansen.

Omkring 100.000 mennesker deltager i arrangementet, og med små og besværlige veje skal der ikke meget kø til, at det bliver svært at komme væk.

Anders Bøje Hansen har derfor et godt råd til bilisterne:

»Følg anvisninger på stedet. Vi forventer rigelig plads ved udkørslerne.«

Det er ifølge Anders Bøje Hansen ikke gået værre end forventet, men han tilføjer også, at det er den første forsigtige analyse.